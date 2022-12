Cinema: al via le riprese di "Dio non è solo", viaggio nel presepe napoletano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partite le riprese del documentario "Dio non è solo - il presepe napoletano" diretto da Giovanni Calvino e Sara Saetta. Il lavoro, scritto da Nicola Barile e prodotto da Giovanni Parisi per TILE Storytellers, si inserisce in una fitta schiera di celebrazioni in occasione dell'ottocentesimo anniversario dalla prima natività voluta da San Francesco d'Assisi a Greccio, nella notte di Natale del 1223. Il documentario, oltre ad intervistare teologi, antropologi e massimi esperti dell'arte presepiale napoletana, si avvale della partecipazione straordinaria di Peppe Barra storico interprete del personaggio "Razzullo". Il lavoro nasce da un particolare assunto, ovvero raccontare l'evoluzione del presepe e come quella natività povera e scarna, rappresentata per la prima volta da San Francesco, si trasforma nei secoli e nelle tradizioni sino a diventare, nel Settecento napoletano, un posto affollato e chiassoso. Nella città nella quale convivono religione e scaramanzia, devozione e paganesimo: nasce la grande tradizione del presepe napoletano. Da allora, la solitudine della nascita del Figlio dell'Uomo viene trasportata nel mondo contemporaneo e, nel presepe napoletano, Dio non è più solo. Dopo le riprese al Politeama di Napoli, in cui questi giorni è di scena Peppe Barra con la Cantata dei Pastori, la troupe si sposterà al Museo di San Martino dove a prendere la parola saranno il direttore Francesco Delizia e le magnifiche statuine della collezione Cuciniello. Le musiche originali sono di Valerio Minicillo e la direzione della fotografia di Aronica Cirillo. (Ren)