Amalfi: arrivano i fondi per il programma Mangiaplastica ed il "cestino intelligente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il programma sperimentale "Mangiaplastica" il comune di Amalfi ha ottenuto un finanziamento di 29mila euro per l'acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in plastica Pet. E sempre in un'ottica di miglioramento della qualità della raccolta differenziata e della conseguente valorizzazione della plastica nelle filiere del riciclo, l'amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, nell'ambito del programma sperimentale "Mangiaplastica" ha ottenuto un finanziamento di 29.500 euro per l'acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in plastica Pet. Amalfi figura fra i 36 comuni campani, sui 199 estesi su tutto il territorio nazionale, ammessi a finanziamento, segno che i progetti presentati hanno centrato gli obiettivi prefissati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. (segue) (Ren)