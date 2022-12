Inps: nel 2021 stabili assegni familiari e congedi lavoratori dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’anno precedente il 2021 ha segnato una sostanziale stabilità del numero di beneficiari di assegni al nucleo familiare tra i lavoratori dipendenti del settore privato. Lo riferisce l’Istat. Analizzando la distribuzione per area geografica, nel 2021, la maggior parte dei beneficiari tra i lavoratori dipendenti del settore privato e tra i lavoratori domestici si è distribuita nelle regioni del Nord, mentre le restanti tipologie si sono concentrate nel Mezzogiorno: in particolare il 76,0 per cento dei beneficiari dei lavoratori agricoli si è concentrato nelle regioni del Sud dell’Italia. L’importo medio annuo dell’assegno nel 2021 per i lavoratori agricoli è risultato pari a 1.811 euro e si è confermato più alto rispetto alle altre tipologie di lavoratori. Inoltre, l’importo medio si conferma costantemente più elevato per il genere maschile, tranne per i pensionati del settore privato per i quali risulta pari a 740 euro/anno per le donne e 524 euro/anno per gli uomini. (segue) (Rin)