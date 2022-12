Commercio estero: Istat, export extra Ue +8,3 per cento a novembre, import -3,4 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre 2022 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un marcato aumento congiunturale per le esportazioni (+8,3 per cento) e una flessione per le importazioni (-3,4 per cento). Lo riferisce l'Istat. L’incremento su base mensile dell’export è quasi totalmente spiegato dal forte aumento delle vendite di beni strumentali (+25,0 per cento). Incrementi di minore entità si registrano per le esportazioni di beni di consumo durevoli e non durevoli (rispettivamente +1,0 per cento e +2,7 per cento), mentre diminuiscono quelle di energia (-2,0 per cento) e beni intermedi (-1,3 per cento). Per l’import, la flessione congiunturale è dovuta soprattutto al calo degli acquisti di energia (-5,5 per cento) e beni intermedi (-2,6 per cento). Nel trimestre settembre-novembre 2022, rispetto al precedente, l’export aumenta del 2,6 per cento; a eccezione dell’energia, in decisa contrazione (-35,0 per cento), l’aumento riguarda tutti i raggruppamenti ed è più sostenuto per beni di consumo non durevoli (+6,7 per cento). Nello stesso periodo, l’import segna una flessione congiunturale del 4,0 per cento, cui contribuiscono principalmente i minori acquisti di energia (-7,7 per cento).(Rin)