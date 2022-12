Ambiente: Mazzella (M5s), Regione fermi subito progetto della Gori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procedere con un progetto esecutivo senza uno studio di fattibilità è come operare un paziente senza conoscere il suo stato di salute. È da screanzati". Lo ha dichiarato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "In un'interrogazione parlamentare indirizzata ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute ho chiesto di sospendere i lavori invasivi su Via Fusco a Torre Annunziata. I lavori rientrano nel finanziamento di 35 milioni di euro che la regione Campania, con l'individuazione della Gori spa come soggetto attuatore dovrà investire per 'Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato' , ai 'Servizi di gestione delle reti fognarie' e 'attività di pulizia manutentiva delle fognature'. Ciò che però mi preoccupa - ha proseguito Mazzella - è che nel progetto della Gori è previsto il 'rientro' delle condotte sottomarine nel sottosuolo del territorio e l'attraversamento della città limitrofa di Torre Annunziata, dove prevede scavi invasivi tra i fabbricati le cui fondamenta sono basate sulla roccia vulcanica compatta (Td 01-relazione generale 2018)". (segue) (ren)