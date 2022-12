Mafia: de Magistris, solidarietà a Giuseppe Antoci esempio di forza e rettitudine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massima solidarietà, vicinanza, stima e gratitudine per Giuseppe Antoci che in Sicilia con onestà e coraggio ha consentito, con la sua denuncia e forte testimonianza, l'emissione di condanne esemplari per gravissimi fatti di mafia". Lo ha affermato Luigi de Magistris ex magistrato e portavoce di Unione popolare commentando le nuove minacce di morte all'ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci al quale da sono state rafforzate le misure di sicurezza sia personali che per i familiari. "È necessario alzare nei suoi confronti e della sua famiglia il massimo livello di protezione. Lo Stato e il popolo debbono stare vicini a Giuseppe, esempio di forza e rettitudine, ulteriormente e nuovamente minacciato da vili mafiosi dal regime del 41 bis". Ha concluso de Magistris. (ren)