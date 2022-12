Napoli: Mit, ok a fondi per trasporto pubblico. Salvini ribadisce attenzione per Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mit si conferma attento alle esigenze dei sindaci, e infatti ha dato il via libera a un emendamento che - attingendo a fondi del dicastero di Porta Pia - prevede risorse per i servizi di trasporto rapido di massa, tra cui il collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli e la fornitura di treni per la linea metropolitana di Napoli dove il sindaco si era appellato ai parlamentari campani. In concreto, si tratta di 15 milioni all’anno dal 2023 al 2027. Così fonti del ministero guidato da Matteo Salvini, che ha ribadito di essere “molto attento e sensibile” alle esigenze degli amministratori locali. (ren)