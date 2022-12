Amalfi: arrivano i fondi per il programma Mangiaplastica ed il "cestino intelligente" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo cestino consentirà di efficientare il servizio - ha dichiarato la Consigliera delegata all'Ambiente, Ilaria Cuomo - Per ora sarà solo uno e rimarrà lì per alcuni mesi, ma dopo la fase di sperimentazione ne potrebbero essere installati altri anche nelle zone più frequentate della città. Per testarlo lo abbiamo posizionato in una zona centrale, anche in considerazione delle prossime festività natalizie. Intendiamo metterlo a regime tenuto conto che è stato concepito per lavorare in aree in cui l'utilizzo è particolarmente intenso. Se dovesse andar bene l'idea è di collocarlo in altri luoghi in cui si registra sovraffollamento come piazza Flavio Gioia, il Molo Cassone o l'area portuale. Tre aree dove nel periodo gli addetti al servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti procedono allo svuotamento dei bidoni esistenti svariate volte al giorno". (Ren)