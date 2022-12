Campania: Nappi (Lega), abbiamo chiesto di abbassare le tasse ai cittadini campani - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "La Lega ha lanciato una prospettiva seria: siamo la Regione con le tasse più alte, per cui abbiamo chiesto di cambiare l'iniqua impostazione dell'anno scorso, che per pagare le mance elettorali di De Luca, grava in modo inaccettabile sui contribuenti campani. Speriamo oggi pomeriggio di ricevere una risposta in questo senso". Così il consigliere regionale della Lega in Campania, Severino Nappi, in attesa di iniziare la seduta consiliare sulla manovra di bilancio regionale. (Ren)