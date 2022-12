Natale: traffico intenso lungo la rete autostradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle festività di domenica 25 dicembre e lunedì 26 dicembre 2022 si prevede un incremento dei volumi di traffico veicolare sull'intera rete stradale e autostradale nazionale, in particolare durante l'intera giornata di domani venerdì 23 dicembre e nella mattinata di sabato 24 dicembre. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla polizia di Stato, che richiama l'attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale. "Si ricorda, inoltre, che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l'obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili", prosegue la nota.(Rin)