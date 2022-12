Ambiente: Mazzella (M5s), Regione fermi subito progetto della Gori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attività di scavo per realizzare un tunnel sotterraneo in via Fusco di circa 2,5 metri di diametro e lungo 330 metri fino a 30 metri di profondità per circa 2.000 ore di vibrazioni continue quotidiane (8 ore al giorno) - ha aggiunto Mazzella - determina certamente uno stress di qualsiasi struttura soprattutto degli edifici di costruzione anni '50. Oggi si discute di rinforzare le strutture dei fabbricati e certamente non di sollecitarle con vibrazioni oltremodo invasive, onde evitare crolli. Aggiungo inoltre che in prossimità del manufatto di spinta "P4" (incrocio via Alfani/via Fusco) risulta che attualmente in periodi di pioggia si raccolgono acque meteoriche non pretrattate e reflui provenienti da paesi vesuviani, non da Torre del Greco, e sussiste la fondata preoccupazione che lo scavo invasivo della nuova conduttura in via Fusco possa servire anche per collettare liquami violando di per sé le normative ambientali. Se la Regione Campania ha davvero interesse per l'ambiente e la cittadinanza fermi subito questo progetto", ha concluso Mazzella. (ren)