Napoli: controlli polizia locale all'esterno dello Stadio Maradona

- La polizia locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli – Lille ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti amministrativi maggiormente diffusi durante questi eventi. Gli Agenti hanno contestato 112 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 87 autovetture in divieto di sosta, e sottoposto a sequestro 2 veicoli per assenza di copertura assicurativa. Durante i controlli venivano sorpresi in attività e sanzionati 2 parcheggiatori abusivi. I controlli effettuati riguardavano anche le numerose attività commerciali in sede fissa e ambulanti presenti nella zona dello Stadio, 8 le attività controllate elevando 5 verbali per assenza di autorizzazione con relativo sequestro della merce posta in vendita. (ren)