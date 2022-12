Reddito cittadinanza: Mazzella (M5S), da governo parole insensate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi ho letto parole insensate da parte del governo sul reddito di cittadinanza". Lo ha affermato il senatore del M5s Orfeo Mazzella. "Dichiarano di voler dare risposte alla povertà e di voler intervenire in modo efficace sulle politiche attive del lavoro senza accorgersi che per meri giochi politici stanno mettendo azioni che vanno nella direzione opposta. Il reddito di cittadinanza ha già dato reali risposte a fasce di povertà assoluta e relativa e smantellare questo strumento servirà solo ad acuire il problema, il patto sociale che è previsto dal rdc ha consentito la presa in carico di un milione di famiglie da parte dei sistemi del welfare locali. Ad oggi che fine faranno queste famiglie? Esiste un piano ? La risposta è no- continua Mazzella, e già solo questo basterebbe nel dimostrare le fandonie che questo governo continua a propinarci sul sostegno ai poveri. Senza contare che un povero su due ancora non è stato raggiunto dal rdc e che quindi andrebbe potenziato, non eliminato, se davvero si volesse migliorare le condizioni di povertà in questo paese. Ma così non è, con questo governo, se non si inverte la marcia, i poveri purtroppo, aumenteranno notevolmente", ha concluso Mazzella. (Ren)