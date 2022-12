Amalfi: arrivano i fondi per il programma Mangiaplastica ed il "cestino intelligente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma le innovazioni dedicano alla gestione dei rifiuti non finiscono qui. II comune di Amalfi ha installato in via sperimentale il "cestino intelligente", un contenitore porta rifiuti all'avanguardia, dotato di compattatore e alimentato da pannello solare. Compatta i rifiuti e avvisa quando deve essere svuotato. L'apparecchio, concesso in comodato d'uso dall'azienda Spazio Verde, è dotato di sensori capaci di rilevare il livello di riempimento mentre il compattatore di cui è fornito schiaccia i rifiuti contenuti, riducendo sensibilmente gli svuotamenti. Una procedura che potrebbe risultare utile per una località turistica come Amalfi che per dieci mesi l'anno è costretta a fare i conti con il sovraffollamento. Comunque sia, il cestino intelligente è capace di fare l'operazione di compattamento dei rifiuti per ben cinque volte prima di essere svuotato. Infatti, quando raggiunge una percentuale importante di riempimento è lui stesso a segnalare all'azienda, mediante la connessione wifi alla rete pubblica, la necessità di procedere allo svuotamento. Completamente green l'installazione del bidone non presuppone alcun collegamento alla rete elettrica in quanto i cinque processi di compattazione dei rifiuti vengono effettuati autonomamente grazie a un accumulatore di energia alimentato da un pannello solare posto alla sommità. Il bidone, la cui apertura, per una maggiore igiene, avviene attraverso un pedale (è dotato anche di un posacenere nella parte frontale), contribuisce ad abbassare notevolmente le emissioni inquinanti. (segue) (Ren)