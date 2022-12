Napoli: domani alla Mostra d'Oltremare pranzo di natale per i senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11.30, si terrà il Pranzo di Natale per le persone senza dimora presso la Mostra d'oltremare di Napoli. Dopo quasi tre anni di stop causa pandemia, torna questo importante momento di condivisione proposto dall'amministrazione Manfredi con circa 800 ospiti ospiti attesi. "Il pranzo è offerto dall'assessorato al Welfare che ha coordinato con gli uffici e lo staff un evento a cui tengo particolarmente - ha sottolineato l'assessore Luca Trapanese - offrire una giornata di festa, con il cibo della tradizione, che possa fare distrarre per qualche ora i nostri fratelli più sfortunati dalle loro difficoltà, economiche e familiari, di solitudine. Per questo ringrazio quanti ci hanno dato una mano senza risparmiarsi con impegno e generosità comprendendo che stare da una parte o dall'altra a volte è solo, o anche, una questione di fortuna". L'evento è promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l'assessorato al Turismo con la Mostra D'oltremare, per la disponibilità degli spazi e la generosa offerta dell'intrattenimento musicale durante l'evento e il Caan - Centro Agroalimentare di Volla per la fornitura di frutta fresca e secca, acqua e dolci, l'assessorato alla Legalità per la riuscita in sicurezza con la presenza della Polizia Municipale e con l'assessorato ai Trasporti con Amn che ha offerto a tutti i partecipanti i biglietti autobus, l'assessorato alle Politiche Giovanili con i ragazzi dei centri giovanili del comune di Napoli che aiuteranno nella distribuzione dei pasti agli ospiti, l'assessorato all'Ambiente per la presenza di Asia che garantirà la pulizia finale degli spazi. Tanti anche i contributi 'esterni' in una gara di solidarietà che vedrà servire ai tavoli anche i giovani Boy Scout napoletani, oltre agli assessori, al sindaco e ai consiglieri comunali.(Ren)