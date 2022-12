Campania: Picarone, messi in campo investimenti per contrastare recessione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Noi abbiamo fatto molti investimenti anticiclici perchè sappiamo che, mentre quest'anno si registrerà una robusta crescita, per l'anno prossimo si prevede addirittura una recessione. Abbiamo quindi messo in campo molti interventi sulla programmazione unitaria, sul Pnrr e anche sul bilancio e sui fondi complementari che speriamo possano contrastare questa tendenza economica che non è espansiva". Così Franco Picarone, presidente della commissione Bilancio e Finanze el consiglio regionale della Campania, commentando la nota di aggiornamento del Defrc (Ren)