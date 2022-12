Imprese: la salernitana Savino Solution diventa SpA e società benefit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia dell'azienda nasce da un'idea di Nicola Savino che, dopo aver lasciato il lavoro in una multinazionale, ha fondato una società IT che porta il suo nome, autofinanziandosi. In particolare, si è specializzata nella conservazione e nella digitalizzazione a norma. Aiuta i suoi clienti a reingegnerizzare e automatizzare le attività che vengono ancora svolte in modo tradizionale, senza rischiare sanzioni amministrative e contenziosi. Savino Solution si è contraddistinta anche per la sua capacità di innovarsi. Va in questa direzione il conseguimento del primo brevetto italiano su un sistema, chiamato SavinoChain, che consente la conservazione dei dati e documenti tramite blockchain. Inoltre, ha lanciato SecurOrder, progettata per aiutare le aziende a gestire velocemente gli ordini digitali in modo legalmente sicuro. Negli ultimi anni l'azienda si è impegnata nella divulgazione della digitalizzazione, realizzando prima un progetto editoriale, chiamato Paperless Network (https://paperlessnetwork.it/) con news, podcast e video sulle sfide e le opportunità del digitale, e le firme dei maggiori esperti italiani. E poi lanciando il primo contest nazionale per dare spazio alle migliori storie e buone pratiche di digitalizzazione in Italia, Paperless&Digital Awards, con protagoniste startup, Pmi ed enti. Proprio per questo impegno l'azienda ha voluto trasformarsi anche in società benefit, per puntare con più forza sulla diffusione della cultura del digitale: "La nostra è stata una tappa di avvicinamento. Come in una startup, abbiamo individuato un problema, la scarsa alfabetizzazione digitale del Paese, e ci siamo impegnati per realizzare, in forma gratuita e aperta, delle iniziative per dare un nostro piccolo contributo. La cultura del fare è l'unica possibile per permettere a tutte le aziende di crescere in modo più sostenibile, eliminando la carta e velocizzando i propri processi", ha sottolineato Savino. (segue) (Ren)