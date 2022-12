Imprese: la salernitana Savino Solution diventa SpA e società benefit (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Savino Solution è un'azienda It di consulenza e servizi tecnologici in outsourcing specializzata nella digitalizzazione a norma. Trust Service Provider, accreditati Agid per la conservazione e Provider Certificato Peppol, affianca i clienti in un percorso di reingegnerizzazione dei processi e digitalizzazione dei flussi documentali e informativi. Paperless Network nasce come rivista nel 2018 per accompagnare gli imprenditori italiani, con contenuti originali a cura dei maggiori esperti del settore e "case history", nel percorso della digitalizzazione dei processi. Oggi è una piattaforma mediatica con aggiornamenti giornalieri e settimanali su argomenti inerenti alla digitalizzazione, blockchain, GPR e privacy, compliance e molti altri settori. Inoltre, ospita contenuti multimediali originali come video e podcast. Dal 2022 è stata introdotta la manifestazione "Paperless & Digital Awards", il format-evento che assegna riconoscimenti a imprese, professionisti, Pubbliche Amministrazioni e strutture sanitarie che si sono distinte per buone pratiche di digitalizzazione/transizione digitale. Info: https://paperlessnetwork.it/ (Ren)