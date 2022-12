Cultura: assegnati dalla Regione Campania 3,25 milioni al Piano Cinema 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la categoria 'Produzione' sono stati approvati 12 progetti di lungometraggi, tra i quali 'Filomena Marturano' diretta da Francesco Amato in uscita su Raiuno (Picomedia) con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera; 'Caracas' di Marco D'Amore (Mad Entertainment); l'ultima opera fantascientifica di Bruno Dumont, 'Empire', con una coproduzione internazionale. Tra le opere già andate in onda su Raiuno in prima serata, 'Diversi come due gocce d'acqua' (Pepito produzioni), con Alessio Lapice e Chiara Celotto. Da ricordare, anche Fabio Mollo con 'Nata per te' (Bartleby film). Sono 10, poi, i documentari approvati dalla commissione, e tra essi ci sono 'Buon compleanno Massimo' (Samarcanda film) dedicato a Massimo Troisi; 'Due con-La storia dei fratelli Abbagnale' (Solaria film) e 'Mann i volti di Partenope'(Withstand). Nove, infine, i cortometraggi ammessi a contributo, che confermano la vivacità creativa di molti autori under 35 campani che si stanno affacciando al Cinema con progetti interessanti. Per quanto riguarda il sostegno della Regione Campania alla Distribuzione di opere cinematografiche, i progetti approvati sono 8 in totale, di cui tre lungometraggi e 5 documentari. Tra questi ultimi, 'Noi ce la siamo cavata' di Giuseppe Marco Albano (Mediterraneo cinematografica e Terranera), e 'La Giunta' di Alessandro Scippa (Parallelo 41), entrambi reduci dal successo ottenuto al Torino Film Festival. Del budget di 750mila euro destinato agli esercizi cinematografici, sono stati assegnati infine contributi a 31 esercenti. (Ren)