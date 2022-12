Casoria: partiti i lavori al cavalcavia di via Lufrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina sono cominciati i lavori di ripristino del cavalcavia di Via Lufrano a Casoria, comune in provincia di Napoli. La zona era stata chiusa al transito veicolare e pedonale circa due settimane fa per ragioni di sicurezza. Gli interventi, secondo quanto evidenziato da tecnici e maestranze impegnate nelle operazioni, dovrebbero essere ultimati per la fine dell'anno. Nei primi giorni del 2023 sarà dunque ripristinata la situazione antecedente dal punto di vista della circolazione ed i cittadini potranno percorrere una tratta finalmente sicura. "Siamo consapevoli dei disagi arrecati all'intera zona di Lufrano ed alla collettività e soprattutto delle ricadute sul traffico, ma si trattava di una decisione necessaria per garantire il bene primario per ogni buon amministratore: l'incolumità della propria comunità" ha fatto sapere il sindaco Raffaele Bene. "Ancora qualche giorno di pazienza e la situazione potrà tornare alla normalità con una strada finalmente sicura" ha concluso l'assessore Tommasina D'Onofrio. (Ren)