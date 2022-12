Edilizia: da superbonus più 22 per cento Pil, a Roma 13.835 cantieri per oltre 3 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre imprese hanno investito in questo strumento fin dall’inizio, facendo la propria parte - dichiara il vicepresidente all’edilizia privata di Ance Roma-Acer Benedetta Bonifati -. La misura resta valida, nonostante i costi, le difficoltà nella cessione dei crediti, i continui cambi normativi e le incertezze che si sono ripercosse negli ultimi due anni, non solo sul nostro sistema, ma anche sulle famiglie. Difficoltà appesantite dal preoccupante quanto anomalo rialzo dei prezzi, dal caro materie prime e dalla carenza di manodopera specializzata nei cantieri. Il Superbonus va reso strutturale, non cancellato. Si proceda con la modifica dei punti che non hanno funzionato limitando i costi e destinando una spesa annuale del bilancio statale alla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio italiano", conclude Bonifati. (Rer)