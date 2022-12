Napoli: consiglio comunale concluso per mancanza numero legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Napoli si è concluso per mancanza del numero legale. Al rientro dalla sospensione chiesta dalle forze di opposizione, al termine della procedura d'appello, la presidente dell'assemblea, Enza Amato, ha dovuto constatare la mancanza del numero legale in aula ed ha dunque decretato la conclusione dei lavori. La sospensione era stata chiesta per valutare meglio la delibera, illustrata dall'assessore all'Urbanistica, Laura Lieto, per l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato d'amministrazione per l'importo complessivo di circa 3 milioni di euro da destinare ad alcuni interventi di competenza dell'Area Trasformazione del Territorio, ''al fine di non incorrere nella perdita dei finanziamenti''. In precedenza, l'aula aveva approvato la delibera, illustrata dall'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, relativa ai lavori di somma urgenza per l'esecuzione di interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo comunale 'Nestore' a Chiaiano per un importo complessivo di 119.363,47 euro. Il consiglio tornerà a riunirsi domani come era già stato programmato. (Ren)