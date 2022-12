Covid: riconoscimento a personale Cardarelli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- n occasione dello scambio degli auguri di Natale con la Direzione strategica, è stata consegnata una targa di ringraziamento a tutto il personale sanitario, tecnico ed amministrativo del Cardarelli per il lavoro svolto nei due anni di pandemia. Dal marzo 2020 ad oggi sono stati trattati presso il Cardarelli circa 6000 pazienti per patologia Covid19, si tratta di un lavoro enorme che ha confermato l'Ospedale Cardarelli quale importante punto di riferimento per l'intera comunità campana. La targa è stata consegnata simbolicamente a Fausto De Michele - primario del reparto di Pneumologia - e verrà affissa nell'ingresso principale del Padiglione Monumentale della struttura. Oltre alla targa dedicata all'intero personale, la Direzione Strategica ha consegnato altre due targhe a due figure che si sono distinte in questi anni per il lavoro profuso: Matteo Della Monica, Direttore della Genetica Medica e di Laboratorio, prossimo alla pensione; e Maurizio De Palma, già primario della Chirurgia Generale del Cardarelli, recentemente andato in pensione. "Quella del Cardarelli - ha detto Antonio D'Amore - è una comunità che ha radici forti. Il nostro ospedale rappresenta un punto di riferimento importante non solo per la città di Napoli ma anche per l'intero Mezzogiorno, è importante dare un riconoscimento pubblico a chi da anni lavora con costanza e professionalità all'interno di questo ospedale. Un primo segno lo diamo oggi: vogliamo che quanto realizzato dalle persone che lavorano al Cardarelli in questi anni di pandemia non venga dimenticato; questa gratitudine diventerà una targa visibile a tutti."(Ren)