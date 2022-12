Imprese: Intesa-Sanpaolo, svolte le selezioni del programma di assunzione di neolaureati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai partecipanti della giornata di ieri ho dato due consigli: seguite le vostre passioni, vivetele, coltivatele, perché fare quello che piace è il primo passo per il successo - ha affermato Roberto Cascella, Executive Director People managemenent Intesa Sanpaolo -. E non abbiate paura di sbagliare perché attraverso gli errori si cresce e possono aprirsi nuove strade, a volte inaspettate. Oggi la posta in gioco è alta, un'assunzione a tempo indeterminato in una banca moderna, internazionale, innovativa dove inizieranno un percorso qualificante che, attraverso competenza e passione, potrà portarli a traguardi professionali importanti", ha concluso. (Rpi)