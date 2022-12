Legge Bilancio: M5S Campania, grazie a M5S garantiamo un sostegno alle imprese bufaline campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza brucellosi e tubercolosi bufalina, che ha colpito l'economia della provincia di Caserta e dell'intera Campania, ha messo a serio rischio il nostro patrimonio zootecnico e la mozzarella DOP. La filiera bufalina è una realtà di straordinaria importanza per la nostra regione e siamo molto soddisfatti per l'approvazione del nostro emendamento in Manovra nazionale che istituisce un Fondo per il ristoro delle aziende bufaline presso il Ministero dell'Agricoltura con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023". Lo hanno dichiarato il deputato Alessandro Caramiello primo firmatario dell'emendamento approvato e il vicepresidente M5S alla Camera Agostino Santillo. "Ci auguriamo che a questo primo sostegno se ne aggiungano altri sia a livello nazionale che a livello regionale, per difendere i nostri allevatori e proteggere una risorsa preziosa per la nostra regione", ha concluso il capogruppo M5S in Consiglio regionale della Campania Michele Cammarano. (Ren)