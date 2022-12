Imprese: la salernitana Savino Solution diventa SpA e società benefit (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti alla conferenza stampa Edoardo Gisolfi, Presidente Cnct Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e Marco Gambardella, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Salerno. "Nicola Savino è un imprenditore di prima generazione, da sempre un visionario. Il messaggio che vogliamo veicolare oggi è che anche al Sud si può fare impresa ed innovazione. Lo dimostrano i tanti nostri giovani, specialmente in un settore come quello della transizione digitale che riveste sempre maggiore importanza", ha spiegato Gisolfi. "Savino Solution è un'eccellenza di questo territorio. Nicola Savino è un componente del gruppo Giovani Imprenditori, a cui dà il suo contributo in termini di idee e attività. L'azienda Savino Solution si caratterizza per la capacità innovativa e la vocazione sociale, come confermato dalla trasformazione in società benefit. Complimenti a questi capitani d'impresa coraggiosi, avventurosi ma con tante competenze", ha dichiarato Gambardella. (segue) (Ren)