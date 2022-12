Energia: Rosso (FI), accordo su Price Cap miglior risposta a gufi delle sinistre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto in Consiglio Energia sul Price Cap è la miglior risposta ai gufi delle sinistre. Ringrazio per il grande lavoro svolto il ministro Gilberto Pichetto, uno dei pochi esponenti che è sempre stato ottimista sul raggiungimento di una intesa soddisfacente, capace di salvaguardare i consumatori italiani ed europei. Lo ha affermato in una nota stampa il capogruppo di Forza Italia in Commissione Ambiente ed Energia del Senato Roberto Rosso. "Ora resta da evitare che speculazioni interne ed extra Russia contribuiscano ad un nuovo caro energia: il pericolo è sempre dietro all'angolo e non ce lo possiamo permettere. E' il momento di una Europa e di un mondo solidale e che non fa business sulla pelle dei cittadini", ha concluso. (Rpi)