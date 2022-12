Edilizia: da superbonus più 22 per cento Pil, a Roma 13.835 cantieri per oltre 3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il superbonus ha contribuito alla crescita del Pil nazionale per il 22 per cento, con 293 mila occupati in più rispetto al 2019. A Roma sono stati avviati 13.835 cantieri per oltre 3 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto “L’impatto del 110 per cento sul sistema economico nazionale, laziale e romano”, realizzato dal Cresme per Ance Roma-Acer su elaborazione di dati Enea e Istat. Il superbonus ha inciso in maniera determinante sulla crescita del Pil nazionale, incrementato l’occupazione diretta e indiretta nel settore edile e giocato un ruolo chiave nella riqualificazione ed efficientamento del vasto e datato patrimonio immobiliare italiano. Nel Lazio, in particolare, al 31 ottobre 2022 sono stati avviati 28.229 cantieri per 5,080 miliardi di euro. Dei cantieri aperti nella regione, ben il 66 per cento si trova a Roma e provincia: soltanto in quest’area sono stati attivati 13.835 cantieri per un importo complessivo di 3,359 miliardi di euro. (segue) (Rer)