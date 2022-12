Pnrr: comune di Napoli si aggiudica 6 progetti di valorizzazione di beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Napoli si è aggiudicato 6 Progetti di valorizzazione di beni confiscati finanziati nell’ambito del Pnrr, Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Sei immobili confiscati, situati in tre diverse Municipalità (III, VI, X), si sono aggiudicati i finanziamenti del PNRR e diventeranno una rete diffusa di case di accoglienza per donne vittime di violenza che vi saranno supportate con servizi diversificati, dall’accoglienza all’alloggio temporaneo, al supporto psicologico, sanitario, giuridico e amministrativo, all’inserimento in percorsi lavorativi o di autoimprenditoria, con l’obiettivo di favorire processi di inclusione sociale. Il comune di Napoli, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, promuove la valorizzazione ed il riutilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, come strumento utile alla diffusione della legalità e della cultura dell’etica, di rafforzamento della giustizia sociale, della solidarietà e del sostegno all’inserimento sociale e lavorativo. In tal senso il PNRR ha offerto un’opportunità unica, raggiungendo contemporaneamente un duplice scopo: la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia dei beni e di riqualificazione urbana dell’area, insieme all’utilizzo a fini di pubblica utilità. (segue) (Ren)