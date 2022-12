Imprese: Ferrero commerciale in Italia, +6,6 per cento e 142 milioni di euro di investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a crescere il gruppo Ferrero in Italia nonostante le difficoltà legate all'inflazione, il Covid e la guerra tra Russia e Ucraina. La società nel nostro Paese, in ambito commerciale, ha avuto una crescita del 6,6 per cento con un fatturato che ad agosto 2022 è arrivato a 1,64 miliardi di euro contro gli 1,54 dello stesso periodo del 2021. Cala invece l'utile di esercizio a quota 32,6 milioni contro i 36,4 al 31 agosto 2021. La holding delle attività Italiane ha comunque totalizzato un utile d'esercizio complessivo di 160,5 milioni di euro contro i 102 di agosto 2021 grazie ai forti ricavi netti e proventi finanziari. Sul fronte degli investimenti, l'azienda ha messo in circolo 142 milioni di euro nei 4 poli produttivi di Alba, Pozzuolo martesana, Sant'Angelo dei lombardi e Balvano e incrementato l'organico di 224 unità (+3 per cento). L'azienda ha infine confermato Bartolomeo Salomone ai vertici dell'azienda, con il Cda composto da Alessandro d’Este, Gian Mauro Perrone, Bruno Ferroni, Massimo Micieli e Gian Luca Bassi. (Rpi)