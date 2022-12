Campania: Saiello (M5S), manovra regionale non inciderà sulla vita dei campani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo De Luca ha partorito una manovra distante dalle esigenze reali dei cittadini. Poco o nulla per sostenere le famiglie in difficoltà, lavoratori e fasce più deboli. Manca una visione globale, mancano aiuti concreti, manca la capacità di progettare il futuro con coraggio. Si è data priorità ad interventi che nella sostanza non andranno ad incidere come dovrebbero sulla vita dei campani". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Bilancio Gennaro Saiello. "Noi, anche quest'anno, siamo intervenuti con proposte sostanziali che mettevano al centro gli interessi della gente e di settori in affanno ma abbiamo ricevuto aperture non sufficienti, soprattutto in merito ai tanti deficit che riguardano la sanità, il precariato, l'urbanistica. Inoltre, la maggioranza, su alcuni temi, ha scelto più volte di accogliere emendamenti meno tutelanti e di fatto non incisivi rispetto a quelli che avevamo formulato, come quello relativo al dumping contrattuale. Una decisione incomprensibile - ha concluso Saiello - che abbiamo contrastato in commissione e che continueremo ad avversare anche in Aula". (Ren)