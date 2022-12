Italia-Cina: dal 21 dicembre in mostra a Shanghai 70 reperti del Museo Archeologico di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai propone la mostra "A World of Beauty. Masterpieces from the National Archaeological Museum of Naples" organizzata dal Museum of Art Pudong di Shanghai (Map) e dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che sarà aperta al pubblico dal 21 dicembre al 9 aprile 2023. Il progetto espositivo, con il supporto del Consolato Generale d'Italia a Shanghai, è un evento che si inserisce nell'ambito dell'Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina 2022. L'esposizione, articolata in tre sezioni - Vita e Bellezza, Potere e Bellezza, Amore e Bellezza -, racconta lo splendore della civiltà romana del I-II secolo, attraverso magnifici esemplari dell'arte scultorea, della pittura, del mosaico, del bronzo e del vetro provenienti dalla Collezione Farnese e dagli scavi archeologici di Ercolano e di Pompei. La mostra presenta oltre 70 reperti raramente, o in alcuni casi mai, usciti dal Museo Archeologico di Napoli, tra cui alcuni capolavori assoluti della Collezione Farnese come Venere Callipige, Apollo Citaredo, Asclepio, Afrodite accovacciata con Eros, Atena-Minerva, Afrodite Appoggiata e Statua loricata di Lucio Vero. (Ren)