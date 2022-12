Cultura: assegnati dalla Regione Campania 3,25 milioni al Piano Cinema 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Campania ha assegnato 3 milioni e 250mila destinati al Piano Cinema 2022. Con la pubblicazione sul Burc del 19 dicembre sono state rese note le graduatorie dei progetti ammessi a contributo nell'ambito della sezione 1 'Opere audiovisive' e della sezione 3 'Sostegno all'esercizio cinematografico' del Piano. Per la sezione 1 la commissione di merito ha esaminato 165 progetti (su un totale di 170) che hanno superato l'istruttoria formale che è stata curata dal soggetto attuatore Film Commission Regione Campania, ai quali saranno distribuite le risorse disponibili, pari a 2 milioni e 500mila euro. I fondi sono ripartiti in tre macro voci: Sviluppo/pre-produzione di opere cinematografiche e audiovisive; Produzione e Distribuzione. Per la categoria 'Sviluppo/pre-produzione di opere audiovisive' sono stati approvati 20 progetti per opere singole e due 'slate' (cataloghi di progetti). Tra questi, il lungometraggio 'Spaccanapoli time' di Ruggiero Cappuccio (Teatro Segreto); i documentari 'Dar L Walidin-La casa dei padri' di Federico Francioni e Gael de Fournas (per Colibrì film); e 'I game you' di Laura Viezzoli (per Ladoc); inoltre, la docu-fiction 'Raccontami' di Silvana Leonardi (Artimagiche); e il film 'Il disco rotto' del giovane Enrico Iannaccone (per Audioimage). (segue) (Ren)