Sanità: Patriarca (Fi), Asl campane seguano esempio Santobono

- «L'ultimo parere del ministero della Funzione pubblica, riguardo al personale sanitario precario, offre una interpretazione chiara e inequivocabile: chi ha lavorato a tempo determinato in un ospedale per anni, contribuendo a mantenere i livelli essenziali di assistenza, ha acquisito dei diritti che vanno tutelati e valorizzati, e che non possono essere ignorati". A dirlo è stata Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia alla Camera e componente della commissione Affari sociali. "Si tratta di un riconoscimento di grande valore non solo dal punto di vista tecnico-amministrativo ma che restituisce dignità professionale alle tante donne e ai tanti uomini che, durante la pandemia, hanno operato e rischiato in prima linea – ha proseguito la Patriarca –. I direttori generali delle Asl campane hanno ora, dunque, uno strumento normativo in più per poter seguire l'esempio virtuoso dell'azienda ospedaliera Santobono, che ha già intrapreso un percorso di stabilizzazione del personale, e per poter avviare, a loro volta, analoghe iniziative". (Ren)