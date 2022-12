Edilizia: da superbonus più 22 per cento Pil, a Roma 13.835 cantieri per oltre 3 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli incentivi fiscali attivati con il superbonus sono certamente una importante spesa avviata dallo Stato, la scelta di operare con un valore incentivante molto alto in un tempo molto stretto ha certo determinato delle dinamiche sul mercato esasperate, allo stesso tempo però questa politica andrebbe misurata in termini di investimento pubblico e da questo punto di vista valutata - dichiara il direttore del Cresme Lorenzo Bellicini -. Certamente l'impatto sul settore delle costruzioni è stato importante e i dati sull'occupazione lo dimostrano, i dati dell'ISTAT ci dicono che nel primo semestre del 2022 l'occupazione diretta nelle costruzioni è cresciuta di 293 mila unità rispetto al 2019 (i servizi hanno perso 163 mila occupati); ma i più recenti dati delle Casse Edili ci portano a stimare per il 2022 una crescita di 460 mila occupati rispetto al periodo pre-pandemico del 2019". Inoltre, come la ricerca dimostra, il 22 per cento della crescita del Pil del 2022 è dovuta al superbonus. "E ancora, una valutazione dell'impatto degli interventi del superbonus sugli obiettivi del Pniec ci portano a dire che in un anno si sono ottenuti livelli di risparmio energetico nel comparto residenziale pari a 2,2 volte in un anno l'obiettivo fissato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. La necessaria revisione dei livelli di incentivo andrebbe quindi sviluppata considerando costi e risultati degli interventi", conclude Bellicini. (segue) (Rer)