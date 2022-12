Pnrr: comune di Napoli si aggiudica 6 progetti di valorizzazione di beni confiscati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Case di accoglienza saranno realizzate in via Tiberio 46b (per un importo pari a 270.007,30 euro), Corso Sirena 115 (282.017,41 euro) Via Comunale Ottaviano 58 (218.408,36 euro), via Fontanelle 124 (151.163,51 euro). In vico di Duchesca 12 (160.152,50 euro) il progetto di recupero già in itinere sarà integrato con l’acquisto di arredi e servizi per la realizzazione di un bistrot sociale e di servizi socio sanitari. In via Montagna Spaccata 510 ( 446.698,45 euro) sarà demolito l’immobile abusivo non sanabile, costruito nell’area di sedime, per realizzare un orto giardino solidale nel quale troveranno inserimento lavorativo le donne vittime di violenza per il loro reinserimento sociale. (segue) (Ren)