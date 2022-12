Cultura: il Pio Monte della Misericordia di Napoli festeggia i 50 anni del complesso museale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È proprio il 21 dicembre 1972 con una importante inaugurazione alla presenza di numerose autorità, del Soprintendente del Pio Monte Tommaso Leonetti e dell'allora Soprintendente alle Gallerie della Campania prof. Raffaello Causa, che l'Istituzione di via Tribunali apre per la prima volta le sue porte e rende visitabile questo enorme patrimonio privato, ammirato fino a quel momento solo dagli Associati o da pochi studiosi. Un anno memorabile per il Palazzo del Pio Monte della Misericordia, che a distanza di oltre 4 secoli, inaugurò al pubblico allo scopo di condividere la propria collezione d'arte con chiunque desiderasse ammirarla. Soprattutto si aprì un'era nuova, in cui ogni visitatore, adulto o bambino, diventò protagonista dell'attività sociale, educativa, culturale promossa dal Pio Monte, sostenendola attraverso l'acquisto del biglietto di ingresso alla collezione d'arte. Oggi il Palazzo del Pio Monte della Misericordia è diventato una delle tappe imperdibili del centro storico di Napoli ed è aperto al pubblico 7 giorni su 7 mattina e pomeriggio (solo la domenica fino alle 14.30). Il 2022 si chiuderà con quasi 100.000 presenze. La storia centenaria del Pio Monte della Misericordia e del patrimonio della Quadreria, all'ombra del capolavoro del Caravaggio Le sette opere della Misericordia, sarà raccontata nel percorso di visita proposto per questa celebrazione: una storia napoletana speciale e straordinaria, capace di stupire ancora oggi per la sua modernità. (Ren)