Società semplici: De Lise (commercialisti), strumento sempre più diffuso in Italia (2)

- L'indagine è stata condotta sulle 95.107 società semplici attive e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. "Emerge una tendenza alla diffusione dello strumento sull'intero territorio nazionale, con prevalenza per le regioni settentrionali", ha illustrato Francesco Puccio, presidente della Fondazione Centro Studi Ungdcec. "Nell'ultimo ventennio l'attività prevalente esercitata dalla società semplice è quella agricola (68 per cento), cresciuta in epoca recente anche grazie al fenomeno dei millenial farmers; in Piemonte e Liguria rimane preponderante l'esercizio dell'attività immobiliare", ha aggiunto Puccio. Ulteriore elemento di attenzione è la crescita delle società destinate alla gestione di patrimoni e partecipazioni, principalmente nelle grandi città (Torino, Milano, Genova). "Argomento di grande attualità - ha concluso De Lise - perché interessa gruppi imprenditoriali italiani di primissimo piano e anche perché la legge di stabilità in fase di approvazione porterà a incentivi verso questo strumento". (Ren)