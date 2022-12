Edilizia: da superbonus più 22 per cento Pil, a Roma 13.835 cantieri per oltre 3 miliardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il Cresme abbiamo voluto approfondire i risvolti del superbonus e la ricerca presentata oggi evidenzia da un lato la bontà della misura per quanto riguarda le ricadute occupazionali e i benefici ambientali, dall’altro alcune ombre che richiedono sicuramente una riflessione più attenta per correggere ciò che non funziona in termini di costi per le casse dello Stato - aggiunge il presidente di Ance Roma-Acer Antonio Ciucci -. È da qui che bisogna ripartire per mettere a sistema una misura sostenibile, che ha dimostrato la sua importanza per i ritorni fiscali e finanziari, nel breve e nel lungo periodo, e per il clima", conclude Ciucci. "Dal 2022 a oggi il superbonus ha spinto il Pil e creato posti di lavoro, contribuito a efficientare il patrimonio edilizio e accorciato la distanza in vista degli obiettivi europei da raggiungere entro il 2030 sul fronte decarbonizzazione. Senza dubbio, l’agevolazione ha avuto un impatto positivo sul settore costruzioni, ma soprattutto si è rivelata una spinta verso la ripresa - commenta il vicepresidente al Centro Studi di Ance Roma-Acer Lorenzo Sette -. A confermarlo sono i dati, come dimostra l’analisi che Cresme ha fatto per la nostra associazione. Certo, dopo 18 modifiche normative, ora sarebbe opportuno rendere strutturale l’incentivo del 110 per cento e farlo diventare una vera e propria politica di settore con determinate regole e scadenze", conclude Sette. (segue) (Rer)