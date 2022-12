Cultura: Cangiano (FdI), Renzi soffre sindrome lesa maestà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colpiscono le dichiarazioni arrabbiate di Renzi all'indomani della presentazione delle nuove misure economiche che sostituiranno l'App18. Invece di plaudire ad una serie di interventi che non solo preserveranno l'accesso gratuito alla cultura per tantissimi giovani, ma che andranno anche ad incentivare il merito e l'impegno dei nostri studenti, il leader di Italia Viva si lancia in una serie di attacchi infondati. Che mistificano la realtà dei fatti e sminuiscono anche il lavoro delle Magistrature che segnalano continuamente irregolarità, spesso anche penalmente rilevanti nell'utilizzo dell'App18. Capisco che Renzi si senta colpito nell'orgoglio vedendo riformulata da questo Governo una misura di cui ha sempre rivendicato orgogliosamente la paternità. E lo fa utilizzando argomenti privi di veridicità. Ma stia sereno l'ex Presidente del Consiglio, perché le risorse ci sono: 230 milioni già stanziati nel 2022 a valere sul 2023. E 190 milioni a partire dal 2024. L'obiettivo è coprire una platea di riferimento che si attesterà intorno al 70% di potenziali fruitori. Sapremo mantenere gli impegni presi. E puntare sui giovani e sulla loro crescita umana, resta per noi l'impegno più importante". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione Cultura alla Camera. (Ren)