- In occasione della manifestazione "Natale a San Martino" è stato istituito a Napoli in via Tito Angelini, a partire dall'incrocio con via A. Caccavello fino a Piazzale San Martino, il divieto di transito veicolare nella giornata di venerdì 23 dicembre 2022, dalle ore 18.30 alle ore 23.00 - e comunque fino a cessate esigenze - ad esclusione dei mezzi di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine.(Ren)