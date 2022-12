Scuola: Cangiano (FdI), bene Valditara sul non utilizzo dei cellulari in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con molta soddisfazione la circolare del Ministro Valditara per evitare che gli alunni possano utilizzare il cellulare in classe. Ormai le aule sono quasi ovunque connesse ed interconnesse, e non c'è più necessità che gli studenti utilizzino i propri device, poiché ciò rappresenterebbe soltanto un motivo di distrazione e di non corretto utilizzo, con il rischio di conseguenze anche diversamente perseguibili. Obiettivo del Ministero e del Governo, al contrario, è quello di restituire alla società una scuola seria, che rimetta al centro l'apprendimento e l'impegno". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano, deputato in quota Fratelli d'Italia e membro alla Camera della Commissione Istruzione. (Ren)