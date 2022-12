Cultura: il Pio Monte della Misericordia di Napoli festeggia i 50 anni del complesso museale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande festa al Pio Monte della Misericordia per i 50 anni, 1972-2022, dall'apertura al pubblico della Quadreria e dell'intero complesso museale. Il 21 dicembre infatti si celebra l'importante anniversario e per l'occasione il biglietto di ingresso, sarà venduto al prezzo speciale di 4 euro (acquistabile solo presso la biglietteria del museo). Chi vorrà invece usufruire delle visite guidate, avrà l'opportunità di scegliere l'orario preferito (ore 10.00 - 12.00 - 15.00 o 16.00 per max 20 persone), pagando un biglietto di soli 6 euro che prevede oltre la visita guidata anche l'ingresso (biglietti in vendita on line su www.piomontedellamisericordia.it). (segue) (Ren)