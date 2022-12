Cultura: il Pio Monte della Misericordia di Napoli festeggia i 50 anni del complesso museale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L''impegno del Pio Monte della Misericordia non si ferma qui, e per celebrare questo prestigioso anniversario, l'Istituzione di via Tribunali si presenta con una identità visiva completamente rinnovata, per offrire al pubblico un'immagine al passo con i tempi. Un nuovo logo e un nuovo sistema di comunicazione rappresentano dunque un'altra importante novità che nel corso del prossimo anno interesserà la segnaletica dell'intero palazzo. Il progetto d'identità visiva, realizzato grazie al cofinanziamento del settore musei e biblioteche della Regione Campania, è firmato dallo studio dotfog di Marialuisa Firpo, Gabriella Grizzuti e Rosanna Cianniello che hanno saputo reinterpretare i valori e i segni costitutivi del Pio Monte, preservandone intatta l'identità, conciliando tradizione e innovazione, e interpretando l'anima dell'ente plurisecolare, di un'istituzione da sempre aperta alla città e calata nella contemporaneità. Dal 21 dicembre sarà online anche il nuovo sito web www.piomontedellamisericordia.it del tutto rinnovato, creato dall'agenzia Pubbli&Rolando di Valerio Rolando, esperta in sviluppo di siti internet secondo i criteri più all'avanguardia richiesti dal web. (segue) (Ren)