Campania: Forum Giovani, insediate le commissioni di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giovani per la Campania": è il titolo del convegno, promosso dal Forum Regionale Dei Giovani della Regione Campania, che si terrà il 22 dicembre alle ore 10,30 all'Auditorium della Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli Isola C3, e vedrà l'insediamento delle Commissioni di lavoro, con la partecipazione di ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Campania, per elaborare nuove proposte per i giovani da sottoporre alle Istituzioni. Parteciperanno il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, la presidente della VI Commissione consiliare permanente, Bruna Fiola, l'assessore regionale alle politiche giovanili, Lucia Fortini, il presidente del Forum Regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso, che sottolinea: "la convention annuale del Forum regionale dei Giovani si conferma un momento centrale del dibattito pubblico sulle politiche giovanili. Sono felice dell'entusiasmo che in queste ore si sta creando intorno all'evento e sono convinto che, con la partecipazione costante di più di cento giovani, tramite le commissioni di lavoro, otterremo importanti risultati per il territorio e soprattutto per le giovani generazioni. Le dieci commissioni di lavoro, ripartite per ogni singola provincia, avranno il compito di supportare e rappresentare lo sviluppo delle politiche giovanili nei rispettivi territori e cinque grandi tematiche di interesse giovanili quali: "Legalità, Sport e Sicurezza Sociale", "Europa, Digitalizzazione e Pari Opportunità", "Ambiente, Aree interne e Agricoltura", "Occupazione e Formazione" e "Cultura, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza Attiva". (Ren)