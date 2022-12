Società semplici: De Lise (commercialisti), strumento sempre più diffuso in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'indagine per conoscere uno strumento in rapida diffusione, quello delle società semplici. Una tipologia di azienda molto duttile, che però richiede una particolare attenzione in termini civilistici, fiscali e di governance: competenze che possono consentire interessanti opportunità di specializzazione". Lo ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, presentando l'indagine 2022 della Fondazione Centro Studi Ungdcec sulla diffusione territoriale della società semplice. "Le società semplici sono società particolari, molto snelle dal punto di vista degli adempimenti, nate per un utilizzo dell'impresa agricola e utilizzate successivamente anche come società holding di detenzione di partecipazioni. Da qui la curiosità e la voglia di approfondire questo tema". (segue) (Ren)