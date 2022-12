Libri: venerdì a Ravello la presentazione di "Insonnia" di Andrea Manzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il 23 dicembre 2022, alle 18, a Ravello, presso l'Auditorium di Villa Rufolo (Piazza Duomo), nell'ambito delle manifestazioni indette dal Comune per le festività di fine anno, sarà presentato "Insonnia" (Castelvecchi Editore), il nuovo libro di testi poetici e teatrali di cui è autore Andrea Manzi. Dopo il saluto del sindaco Paolo Vuilleumier, è prevista un'azione performativa, a cura del regista Pasquale De Cristofaro (voce recitante), che spettacolarizzerà alcuni dei contenuti del denso volume. Si esibiranno i danzatori Melania Nicastro e Simone Liguori dell'Associazione Campania Danza di Antonella Iannone e il fisarmonicista Gianluca D'Elia. Del volume parlerà Alberto Granese, già ordinario di Letteratura italiana dell'Università di Salerno. Il testo – È un racconto poetico di notti insonni, nelle quali l'inquietudine dei sogni libera, come in un collage, frammenti di visioni, interrogazioni metafisiche, passioni sopite, antichi amori, bisbigli, attese infinite e chiari di luna. Un testo che si muove tra poesia e prosa teatrale, un doppio movimento in cui narrazione e palcoscenico assumono contorni sfumati. (segue) (Ren)