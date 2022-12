Campania: fiumi, Garigliano Volturno e Sele su livelli idrometrici superiori alle medie stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata di ieri 2022 rispetto al 12 dicembre scorso, nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi si registrano 14 cali dei livelli idrometrici, 12 incrementi, 2 invarianze ed un valore non disponibile. I valori delle foci sono stati condizionati da marea crescente, ma di poco successiva al picco di bassa, e da mare quasi calmo. Questa terza rilevazione di dicembre 2022 – contrassegnata dal ritorno dell’alta pressione – rispetto al 12 dicembre presenta una parziale inversione di tendenza, con i livelli idrometrici dei fiumi che offrono informazioni diversificate. Infatti, Garigliano e Sele sono in diminuzione, mentre Sarno e Volturno si presentano invece contrastati. E con i tre principali fiumi che continuano a presentare livelli idrometrici superiori alla media del quadriennio 2018/2021 e in 7 delle 8 stazioni idrometriche fondamentali: 2 in più della scorsa settimana. Intanto sono in aumento i volumi del lago di Conza della Campania su fiume Ofanto e dei bacini del Cilento su fiume Alento. E’ quanto è emerso dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania). (Ren)