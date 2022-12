Cultura: il Pio Monte della Misericordia di Napoli festeggia i 50 anni del complesso museale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'apertura al pubblico nel 1972 dell'intero complesso museale, il Pio Monte della Misericordia si "apre" ancora una volta rendendosi ulteriormente accogliente, accessibile e inclusivo. I 50 anni della Quadreria rappresentano solo il punto di inizio di un anno di celebrazioni, il 2023, in cui si realizzeranno nuove iniziative dedicate a tutte le categorie di visitatori: famiglie, giovani, bambini, persone con disabilità, scuole. Nel corso dell'anno saranno annunciate importanti attività e nuovi servizi museali. Sarà presentato un nuovo percorso di audio descrizioni pensato per un pubblico non vedente o ipovedente ma fruibile e suggestivo anche per qualsiasi visitatore, e saranno disponibili dei libri guida e pannelli descrittivi con scrittura in Braille. Fedele alle sue responsabilità, il Pio Monte ha pensato anche ad una guida accessibile, studiata per un pubblico con difficoltà cognitive e a percorsi di didattica museale. Inoltre sarà ampliato il progetto di Affido Culturale per contrastare maggiormente la povertà educativa minorile. (segue) (Ren)