Regioni: Fedriga ha convocato per domani la Conferenza

- Il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome domani, 21 dicembre, alle ore 12, con all’ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati dalle conferenze Unificata (alle ore 16) e Stato-Regioni (alle ore 16:15). In apertura dei lavori si svolgerà un’audizione in presenza con il presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Senatore Paola Severino. Tra i punti all’ordine del giorno della Conferenza, la proposta di ordine del giorno relativo alle criticità attuative dell’articolo 8 comma 9 del DL 68/2022, in materia di monitoraggio e manutenzione di sistemi di trasporto ad impianti fissi; la proposta di Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, la ratifica Schema di Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Ulteriori disposizioni di Protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all' emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante “Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6204 intestata al soggetto responsabile del ministero dell'Interno”. Sul tavolo anche la proposta di estensione alle Regioni del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 dal ministero Lavoro e delle politiche sociali, ministero Istruzione, Ispettorato nazionale del Lavoro e Inail relativo a iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche. (Com)